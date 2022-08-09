«На освобожденных от оккупации территориях будет установлено 10 сейсмических станций».

Об этом в интервью АПА сказал генеральный директор Республиканского Центра сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Етирмишли.

Он отметил, что подготовлен проект установки 10 станций на этих территориях.

«До оккупации там было 3 сейсмические станции – в Агдаме, Джабраиле и Кяльбаджаре. Наша цель — восстановить работу этих станций и установить новые. На освобожденных территориях ведутся восстановительные работы. После того, как население полностью переселится туда, мы выберем место и установим станции».