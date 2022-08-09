Власти Тайваня предупредили международную общественность, что Китай может использовать военные учения вокруг острова, чтобы установить контроль над всем Тайваньским проливом, что создаст препятствия для международного судоходства и воздушного сообщения. Об этом заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф У. Его слова приводит Financial Times.

«Китай открыто заявил о своем контроле над Тайваньским проливом. Такие действия направлены на то, чтобы повлиять на международную свободу судоходства и воздушного сообщения в Тайваньском проливе. Тем самым Пекин отрицает установившийся статус-кво, согласно которому эта территория является международным водным путем», — заявил Джозеф У.