В том случае, если в Украине будет создана фабрика по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar, она попадет под демилитаризацию. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, если такой завод появится, он лишь «продлит страдания украинцев».

«Факт создания такого объекта, который сразу же, конечно, подпадет под тему демилитаризации. Это (…) лишь продлит, наверное, страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью специальной военной операции», — заявил Песков.