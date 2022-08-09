Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отказался принимать исполняющего обязанности премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сославшись на занятость, сообщает агентство Bloomberg.

«Британские и польские официальные лица обсудили несколько возможных дат и предварительно договорились о встрече в Варшаве 8 августа, прежде чем план провалится», — пишет агентство, ссылаясь на источник среди польских и британских властей.

Визит Джонсона в Польшу предполагался как часть «прощального» турне британского политика. В пресс-службе Джонсона заявили, что изначально визит планировался на прошлой неделе, но не состоялся потому, что и.о. британского премьера присутствовал на похоронах североирландского политика Дэвида Тримбла.

Пресс-служба Моравецкого давать комментарии отказалась.