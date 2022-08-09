Посещение Венсенского замка, который находится недалеко от Парижа, якобы стали ограничивать для россиян. Об сообщает французский журнал Paris Match.
По информации издания, причиной для введения запрета в отношении граждан России могла стать спецоперация на Украине.
Объясняется, что в здании замка расположен один из центров исторической службы министерства вооруженных сил Франции, а также архивы ведомства.
Исключение на посещение могут составлять специальные запросы, касающиеся исполнения журналистских обязанностей.
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