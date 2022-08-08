«Центр по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности постоянно отслеживает кибератаки против нашей страны и ведет мониторинг в режиме 24/7».

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С данным заявлением в интервью ITV выступил руководитель учреждения Турал Мамедов.

«Будь то в активной фазе войны или в нашей повседневной деятельности, Служба держит под контролем такие приготовления к кибератакам посредством различного международного сотрудничества с иностранными спецслужбами или центрами CERT, или с помощью решений киберразведки, и при возникновении любой угрозы, информирует об этом соответствующие учреждения, объекты критической инфраструктуры, а также граждан. Мы согласовываем различные уровни мер по предотвращению кибератак, иногда на уровне страны, иногда за ее пределами страны, в взаимодействии со Службой государственной безопасности, Министерством цифрового развития и транспорта, магистральными провайдерами», — отметил Мамедов.

Он добавил, с 4 августа были успешно предотвращены DDOS и другие виды кибератак на госучреждения, банки, новостные сайты, университеты и некоторых провайдеров Азербайджана: «Меры, предпринятые Госслужбой, обеспечат бесперебойную и безопасную работу государственных учреждений».

«В настоящее время предотвращаются входящие DDOS-атаки с количеством запросов 10 миллионов в секунду в объеме 40G», — констатировал Мамедов.