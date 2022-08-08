Сегодня произошли масштабные кибератаки против ряда государственных структур и банков Азербайджана.
Данную информацию приводит Госслужба специальной связи и информационной безопасности.
Сегодня произошли масштабные кибератаки против ряда государственных структур и банков Азербайджана.
Данную информацию приводит Госслужба специальной связи и информационной безопасности.
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