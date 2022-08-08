Британские граждане сняли в июле в банкоматах почтовых отделений Соединенного Королевства £801 млн (около $970 млн), что стало рекордом с 2017 года, когда началось ведение подобной статистики. Эксперты связывают это в первую очередь с увеличением стоимости жизни, сообщает в понедельник вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на отчет почтовой службы Великобритании.

По ее данным, эта сумма на 20% превышает показатель аналогичного периода минувшего года, когда жители королевства сняли в почтовых банкоматах £665 млн (около $805 млн).

«Люди все больше полагаются на наличные деньги и считают это проверенным способом управления [своим] бюджетом», — утверждает директор почтовой службы Великобритании Мартин Кирсли. «В преддверии ожидаемого осенью углубления экономического кризиса доступ к наличности имеет решающее значение», — добавил он.

По мнению председателя организации Cash Action Group Натали Кини, возможность физически считать наличные деньги помогает людям экономить, а использование кредитных карт, напротив, увеличивает вероятность образования долгов.

В июне уровень инфляции в Соединенном Королевстве увеличился до 9,4% в годовом выражении, что стало самым высоким показателем за 40 лет.