Полиция бразильского Рио-де-Жанейро задержала консула ФРГ Уве Херберта Ханна по подозрению в убийстве супруга, бельгийца Вальтера Анри Максимилиена Биота.

Как передает издание Metropoles, в момент обнаружения тела в пятницу дипломат заявил, что причиной смерти супруга мог стать одновременный прием снотворных с большим количеством алкоголя, однако впоследствии судебный медик обнаружил множественные повреждения и ушибы на теле погибшего. По его мнению, смерть могла наступить в результате черепно-мозговой травмы в области затылка.

Кроме того, полиция установила, что немецкий дипломат попросил своего секретаря прибраться в квартире. Женщина рассказала правоохранителям, что обнаружила в жилище следы крови.