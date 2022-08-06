Удары из сектора Газа по Израилю, вероятнее всего, были исключительно со стороны радикальных исламистов. А Израиль ведет себя обычно: он наносит ответные удары по базам тех группировок, которых он считает радикальными, заявил политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил причины обострения.

Операция «Рассвет»

6 августа министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Израиль продолжит операцию «Рассвет» против исламских экстремистов, в том числе «Исламского джихада». Ганц сообщил, что принял такое решение совместно с главами силовых ведомств страны после оценки происходящего. Участие в беседе с министром обороны Израиля приняли начальник генштаба армии Авив Кохави и начальник разведки ЦАХАЛ.

Ранее стало известно, что из сектора Газа по территории Израиля было выпущено не менее 40 ракет, 30 из них были перехвачены средствами противовоздушной обороны (ПВО).