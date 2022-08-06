Несогласные с действующим законом о языке граждане Украины должны уехать из страны, заявил в эфире «Четвертого канала» Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь.

Как он обратил внимание, в законе об украинизации содержится пункт, в соответствии с которым угроза государственному языку приравнивается к угрозе национальной безопасности.

Всем, кому не нравится уполномоченный по защите госязыка, языковой закон и Украина, как он отметил, нужно сформулировать свои претензии «перед отправкой в другие страны, в которых им будет спокойнее».

Обязательное использование украинского языка во всех сферах, по словам Креминя, — это проявление уважения к собственному народу.