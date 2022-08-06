Обнародован прогноз погоды на 7 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. К вечеру местами пройдут дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем — 30-33° тепла, в Баку ночью — 23-25° тепла, днем — 30-32° тепла. Атмосферное давление снизится с 761 мм ртутного столба до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65 %, сообщает МЭПР.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозы, сильный дождь. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем — 21-36° тепла, в горах ночью — 9-14° тепла, днем — 18-23° тепла.