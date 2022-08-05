Армия обороны Израиля нанесла удары по целям в Секторе Газа, передает ТАСС.
«В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по Сектору Газа. В тылу Израиля объявлено особое положение»,— говорится в Telegram-канале израильской армии.
Армия обороны Израиля нанесла удары по целям в Секторе Газа, передает ТАСС.
«В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по Сектору Газа. В тылу Израиля объявлено особое положение»,— говорится в Telegram-канале израильской армии.
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