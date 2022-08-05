Жители Азербайджана и Узбекистана стали самыми активными покупателями жилья в Москве среди представителей стран СН, сообщила Lenta.ru эксперт агентства недвижимости kobaladze realty Лиана Худоян.

В период с января по июнь 2022 года рост числа обращений жителей Азербайджана, связанных с покупкой недвижимости в российской столице, составил 31,34 процента. Количество запросов со стороны граждан Узбекистана увеличилось на 23,42 процента. Значительнее всего число обращений уменьшилось среди клиентов из Киргизии — на 29,06 процента. В целом за первое полугодие 2022 года спрос на покупку жилья в столице со стороны граждан стран, входящих в СНГ, увеличился на 0,82 процента относительно первых шести месяцев 2021 года.