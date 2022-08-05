Россия приняла решение выслать 14 дипломатов из посольства и консульских учреждений Болгарии. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Данная мера стала ответом на ничем не мотивированное решение болгарской стороны объявить «persona nоn grata» и неприемлемыми 70 сотрудников наших загранучреждений», — поясняет МИД России. В ведомстве уточнили, что «ответственность за последствия этих шагов целиком и полностью лежит на правительстве Болгарии» во главе c премьером Кириллом Петковым.