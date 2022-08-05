4 августа 2022 года в селе Агалы Зангиланского района начал свою деятельность Центр государственных услуг, сообщили в Госагентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Отмечено, что посредством имеющегося в центре киоска службы «ASAN» жителям села обеспечивается удобный доступ к государственным услугам. Так, сотрудники службы «ASAN» оказывают жителям определенные онлайн-услуги на месте, а по другим видам услуг — посредством мобильного службы «ASAN»принимаются обращения.

С целью обеспечения указанных обращений 4 августа Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана была командирована оперативная специальная мобильная группа в Зангиланский район.

С целью определения потребностей сельского населения в необходимых документах по государственным услугам мобильная группа организовала опросы по 46 адресам.

9 августа 2022 года мобильная служба «ASAN» будет предоставлять соответствующие услуги в соответствии с потребностями.

Основной целью реализации мобильной услуги является предоставление гражданам государственных услуг более удобными, инновационными способами, обеспечение доступности для граждан и достижение удовлетворенности граждан.