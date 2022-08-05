Члены комитета Бундестага ФРГ по правам человека и гуманитарной помощи намерены приехать на Тайвань в конце октября, сообщает агентство DPA.
Как утверждают источники, в состав делегации войдут по одному представителю от парламентских фракций и по два парламентария из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.
Совокупно на остров отправятся восемь парламентариев.
Эта поездка планировалась уже давно, но ее не единожды переносили из-за пандемии COVID-19. Как отмечает издание, связывать этот визит с недавним приездом на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси не нужно.
Немецкие политики намерены посетить не только Тайвань, но также Японию и Гонконг. Поездка продлится с 22 по 30 октября.
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