Члены комитета Бундестага ФРГ по правам человека и гуманитарной помощи намерены приехать на Тайвань в конце октября, сообщает агентство DPA.

Как утверждают источники, в состав делегации войдут по одному представителю от парламентских фракций и по два парламентария из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

Совокупно на остров отправятся восемь парламентариев.

Эта поездка планировалась уже давно, но ее не единожды переносили из-за пандемии COVID-19. Как отмечает издание, связывать этот визит с недавним приездом на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси не нужно.

Немецкие политики намерены посетить не только Тайвань, но также Японию и Гонконг. Поездка продлится с 22 по 30 октября.