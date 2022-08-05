Посольство Великобритании в Азербайджане распространило заявление по поводу произошедшего вчера инцидента.

«Великобритания осуждает действия протестующих, ворвавшихся в посольство Азербайджана в Лондоне, и в настоящее время проводит тщательное расследование этого инцидента.

Полиция благополучно эвакуировала сотрудников посольства из здания, а затем вывела оттуда протестующих. 8 человек были арестованы.

Великобритания серьезно относится к своему обязательству гарантировать защиту дипломатических миссий в стране, и полиция поддерживает связь с посольством Азербайджана, чтобы обеспечить принятие надлежащих мер безопасности», — говорится в сообщении.