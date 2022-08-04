Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси в четверг обратился с призывом к властям КНР незамедлительно прекратить учения вокруг Тайваня.

«В этот раз действия Китая оказывают серьезное воздействие на мир и стабильность региона и международного сообщества. Я вновь призываю немедленно остановить эти военные учения», — приводят западные СМИ его слова «на полях» встречи министров иностранных дел стран АСЕАН в Пномпене.

Ранее стало известно, что баллистические ракеты, выпущенные КНР в рамках учений, попали в исключительную экономическую зону Японии. Ракеты упали к юго-западу от острова Хатэрума в архипелаге Рюкю, относящегося к японской префектуре Окинава. Ранее подобных инцидентов не происходило.

Хаяси также заявил, что в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном «на полях» встречи АСЕАН осудил ракетные пуски КНР.

Также японское правительство направило дипломатический протест Китаю в связи с ракетными стрельбами.