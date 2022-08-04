Кремль обеспокоен обострением ситуации в Карабахе, следит за ее развитием и призывает стороны к сдержанности, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Действительно, мы очень внимательно наблюдаем, мы, естественно, обеспокоены в связи с обострением ситуации, мы призываем стороны к сдержанности, главное, к выполнению всех положений известных документов трехсторонних», — сказал Песков.

Тесные контакты с Арменией на разных уровнях позволят прояснить вопросы, которые есть у Еревана по поводу работы миротворцев РФ в Карабахе, отметил Песков.

В графике президента РФ Владимира Путина пока нет контактов с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым на фоне обострения в Карабахе, но они могут быть оперативно организованы при необходимости, сообщил Песков.

«В настоящий момент в графике президента [таких контактов] нет, но если потребуется, то такой контакт может быть проведен весьма оперативно», — сказал Песков.