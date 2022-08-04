Грузинский бар Dedaena Bar ввел входные «визы» для россиян. Для ее получения требуется правильным образом заполнить анкету с вопросами.

Так, для входа от россиян требуют согласиться с тем, что «Крым — это Украина», а Абхазия и Цхинвалский регионы — принадлежат Грузии. Кроме того, посетители должны поддержать фразу «Слава Украине» и заявить, что те «осуждают российскую агрессию». Также гости должны пообещать, что не будут говорить с персоналом на русском языке и устраивать политические дискуссии.

Deadena Bar на своем сайте объяснили, что «визу» решили ввести из-за «деликатной политической ситуации», а также некоторых «плохих русских», которые вели себя в баре неподобающим образом.