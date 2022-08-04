Выражено отношение к жалобам супруги погибшего при крушении вертолета в Гараэйбате полковника Эльчина Набиева Шалалы Набиевой и погибшего при крушении этого же вертолета отца капитана медицинской службы Джейхуна Ахмедханова Ханлара Ахмедханова в связи с тем, что они не получают страховые выплаты.

29 июля 2022 года в фонд документы для получения единовременного обязательного персонального страхового пособия, в течение одной недели соответствующие средства будут перечислены на ее счет, сообщили в ГФСЗ.

«Наследнику капитана медицинской службы Джейхуна Ахмедханова, ставшего шехидом во время тренировочных полетов, его отцу Ханлару Ахмедханову, тоже рекомендовано представить соответствующие документы в ГФСЗ. В течение 10-15 рабочих дней после обращения единовременное страховое пособие будет перечислено на счет обратившегося лица», — говорится в информации.