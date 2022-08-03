Пивоваренная компания Heineken запускает собственный бренд кроссовок Heinekicks — лучшую обувь для любителей пива.

В рамках коллаборации пивоварня сотрудничала с Домиником Чамброне, известным дизайнером и кастомайзером кроссовок для Леброна Джеймса, DJ Khaled и Дрейка. Heinekicks будут выпущены ограниченным тиражом в связи с запуском пива Heineken Silver — легкого напитка с пониженным содержанием алкоголя, пишет издание Profibeer.

Фишка Heinekicks кроется в их дизайне. Кроссовки представлены в брендовых цветах Heineken Silver — зеленом, серебристом и красном, а в каждой паре имеется съемная металлическая открывалка для бутылок.

Также компания «вкачала» в обувь настоящее пиво при помощи инъекций. Это должно усилить ощущение мягкости при ходьбе — кроссовки такие же мягкие, как вкусовой профиль пива Heineken Silver.

Пока что компания готовится представить 32 пары Heinekick. Релиз первой состоится в середине августа в Сингапуре, на мероприятии Project Future.

