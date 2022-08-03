Министр образования Эстонии Тынис Лукас предложил отказаться в школах от русского языка как второго иностранного, сообщает телеканал ERR.

«Преобладание русского языка в Эстонии в качестве второго иностранного языка ненормально. Школы должны пойти навстречу пожеланиям родителей и сами найти решения. Сам язык ни в чем не виноват, против языка мы не воюем. Просто выбор должен быть шире, и нам следует смотреть, чтобы наши дети не были привязаны к одному или другому языку», — утверждает Лукас.

Чиновник добавил, что найти для всех школ преподавателей французского или немецкого языков будет сложно.