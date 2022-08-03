«Помощь Азербайджана Украине — не формальная, а искренняя», сказал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский в Бакинском аэропорту, комментируя отправку украинскому народу гуманитарной помощи из Баку и Гянджи, информирует АПА.

Он выразил благодарность Азербайджану от имени украинского народа.

«Дорогие друзья, через несколько минут из бакинского аэропорта отправится очередная партия гуманитарной помощи. Следует отметить, что это 10-й юбилейный рейс, выполняемый компанией Silk Way. За это мы им тоже благодарны. За эти месяцы гуманитарной помощью Азербайджана смогли воспользоваться десятки тысяч нуждающихся в помощи людей из разных областей. Поэтому мы очень благодарны Азербайджану. Сегодня особенный день, потому что география помощи расширяется. Следующим рейсом будет отправлено более 100 тонн гуманитарной помощи. Помощь Азербайджана Украине — не формальная, а искренняя», — отметил дипломат.

Посол Украины также рассказал о достигнутом Россией, ООН, Турцией и Украиной соглашении об экспорте зерна. Он особо подчеркнул роль Турции как посредника в соглашении. В.Каневский добавил, что 3 миллиона тонн зерна, которое будет перевезено из 20 украинских портов, урегулируют ситуацию с продовольственной безопасностью в мире.