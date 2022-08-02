Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев вспомнил сюжет из сказки Александра Пушкина «О рыбаке и рыбке». Пост с телеграм-канале политика появился на фоне прилёта спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Медведев отметил, что его текст — не что иное, как «Экзистенциальная сказка про старика, старуху и рыбу».

По сюжету, который описал зампред Совбеза, в одном большом и богатом царстве жили старуха и старик, любивший рыбачить. Невод свой он забрасывал к соседям, а терпели это из уважения. Но однажды всё изменилось.

«В беспамятстве пошёл старик на чужую землю. Надеялся поймать в дальних краях крупную рыбу. Причём, как обычно, не своими руками. Стал требовать от нищих рыбаков, чтобы они ему рыбку таскали. А он им удочки и сети поставлял, но сам не ходил в море. Говорил им: «Стар я стал, немощен. Но мне надо много рыбы, чтобы я был доволен вместе со старухой. Нужна мне самая большая рыба! Будете ловить, покуда хоть один из вас в живых останется, на ногах стоять будет, не утопнет в пучине морской». И те дурачины и простофили из дальних краёв согласились. Ловят день и ночь для старика и старухи рыбу скользкую и гадов морских разных. Надеются самую большую рыбину вытащить, потешить старика со старухой. Но не идёт рыба, хоть и неводы новые, и удочки хитрые. То тина придёт, то трава морская», — написал Медведев.

После этого, как добавил политик, старик захотел стать морским и земным владыкою, и отправил старуху за тридевять земель в тридесятое царство ловить рыбку не простую, а золотую — ориентальную. Однако, «из сердитых волн» выплыла не только золотая рыбка, «а с ней ещё рыба-кит, рыба-серп и рыба-молот».

«Свирепые, страшные. Зубами на старуху клацают, вот-вот растерзают, разорвут. Испужалась старуха тогда не на шутку», — иронизирует Медведев.

А золотая рыбка после этого молча уплыла. В финале повествования Медведева старуха возвращается домой «не солоно хлебавши», а перед стариком лежит разбитое корыто.

«Это ещё не конец», — подвесил интригу политик.