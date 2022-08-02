Жители столицы Тайваня Тайбэй, куда сегодня прибыла спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, настроены по отношению к ней крайне враждебно и даже готовятся к акции протеста. Однако есть и те, кто придерживается другого мнения, пишет The Washington Post.

Так, пока негативно настроенные граждане планируют собраться на митинг около отеля, где, предположительно, остановится Пелоси, другие выражают американской чиновнице поддержку.

Некоторые даже предложили угостить её традиционным тайваньским блюдом — жареной курочкой. По словам директора по международным делам партии «Новая сила» Джерри Лю, это настоящая «курица демократии».

«Даже сталкиваясь с угрозами со стороны Коммунистической партии Китая, Пелоси по-прежнему демонстрирует твёрдую волю к защите универсальных ценностей демократии и прав человека, что я очень ценю и чем восхищаюсь», — заявил Лю.