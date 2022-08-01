Власти Тайваня заявили, что получили запрос о приеме спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэе 2 августа. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По информации канала, Пелоси посетит столицу Тайваня 2 августа. При этом в МИД Тайваня отказались комментировать информацию о возможном визите американского политика, передает Reuters. «Мы не дадим никаких комментариев по поводу сообщений о плане поездки Пелоси, мы не дадим никакой дополнительной информации для СМИ», — подчеркнули в министерстве.