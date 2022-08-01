Британия готовится «в ближайшее время» передать Украине военный корабль и украинские военные уже проходят обучение на судне такого класса, сказал посол Украины в Британии Вадим Пристайко в интервью «Суспільному», рассказывая об обучении украинских военных в Британии, сообщает «Украинская правда».

«Мы также посещали военно-морской корабль, который будет в ближайшее время передан Украине. На нем уже сейчас проходят обучение наши моряки», — отметил Пристайко.

Вадим Пристайко не уточнил, о каком классе кораблей и моделях идет речь, но вскользь отметил, что сейчас приоритеты Украины изменились и нужны прежде всего противоминные корабли.

На уточняющий вопрос, сколько кораблей могут передать Украине, он сказал, что изначально обсуждаются два.

«Два – это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, которые сейчас находятся на вооружении ВМС Ее Величества. Они будут переработаны и добавлено специальное оборудование, которое нужно нам. Но у них есть больше кораблей того же класса, и на действующих кораблях сейчас проходят обучение наши офицеры», — сказал посол.