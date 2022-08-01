На Приморском бульваре Баку установлена казахская юрта, сообщили в посольстве Казахстана в Азербайджане.

Традиционное жилище казахстанских кочевников установлено в рамках празднования 30-летия дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном возле Бакинского морского вокзала.

В период с 6 по 31 августа 2022 года в юрте будет действовать информационно-туристический центр «Welcome to KZ» и планируются две выставки одна, из которых будет постоянной, а вторая — меняться еженедельно.

На постоянной основе будут представлены стенды о ярких достопримечательностях Казахстана – горнолыжном курорте «Шымбулак» (г.Алматы), космодроме «Байконур», Центре соколиной охоты «Кыран» с живым соколом и возможностью поучаствовать в соколиной охоте в виртуальной реальности, торгово-развлекательный центре Esentai Mall в Алматы, туристических маршрутах авиакомпании «Эйр Астана».

В свою очередь, еженедельно сменяемыми будут стенды о городах Алматы и Шымкент. Алматинская, Туркестанская и Мангыстауская области представят свой туристический потенциал, будут проходить культурные, концертные и развлекательные программы.