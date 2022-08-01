Китай снова предупредил США, что военные КНР «не будут сидеть сложа руки» в случае визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает Reuters.

Последнее предупреждение было сделано во время регулярного брифинга Министерства иностранных дел Китая. Пресс-секретарь Чжао Лицзянь заявил, что из-за статуса Пелоси как «чиновника № 3 в правительстве США» ее визит на Тайвань «приведет к вопиющим политическим последствиям».

В то же время журналистка тайваньского государственного СМИ Тингтинг Лиу со ссылкой на свои источники сообщает, что Пелоси должна посетить столицу Тайваня Тайбэй 2 августа.