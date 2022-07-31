Арестован полковник министерства обороны Армении С.А.

Он занимал пост командира одной из воинских частей на ранее оккупированных территориях Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на армянскую прессу.

В ходе следствия установлено, что с ноября 2019 года по 4 ноября 2020 года полковник С.А. нарушил ряд правил несения боевого дежурства. Так, в сентябре 2020 года он организовал застолье с участием около 100 офицеров.

В то же время отмечается, что именно из-за его бездействия солдаты оставляли боевые позиции во время Второй карабахской войны.

Полковнику предъявлено обвинение (нарушение правил несения боевого дежурства или боевой службы, направленных на обеспечение безопасности).

По факту продолжается расследование.