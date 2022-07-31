Катар выделил 5 млн долларов Министерству здравоохранения Украины. Средства пойдут на приобретение машин скорой медицинской помощи.

Также средства будут направлены и на закупку наркозно-дыхательных аппаратов для проведения ингаляционной анестезии во время хирургических вмешательств в медучреждениях.

«Впервые за два месяца работы UNITED24 на медицинскую помощь был сделан взнос от крупного фонда. Такие пожертвования от фондов критически важны для нас, ведь мы понимаем, что одним платежом можем закрыть большую потребность», — заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.