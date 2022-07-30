Руководитель министерства иностранных дел Латви Эдгарс Ринкевич призвал Евросоюз запретить выдачу гражданам Российской Федерации туристических виз. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я повторяю предложение для ЕС ввести запрет на туристические визы для граждан РФ», — заявил руководитель латвийского внешнеполитического ведомства.

Ранее в службе государственной безопасности Латвии сообщили, что российских граждан, которые въезжают на территорию Латвии, обязывают подписывать документ об осуждении «спецоперации» в Украине, в противном случае их не впускают в страну.

В статье подчеркивается, что такую меру пришлось ввести из-за недовольства жителей Латвии, которым не нравится присутствие граждан Российской Федерации в их стране.