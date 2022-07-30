Руководитель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российская «спецоперация» в Украине не имеет целью завоевание, не является «операцией завоевателей».

«Отвоевателей, — пояснил Слуцкий на форуме «Территория смысла», — чтобы «отвоевать» русский язык, здравый смысл».

Политик добавил, что также в рамках «спецоперации» предстоит «отвоевать эту территорию от «нацизма и фашизма» и что это единственный выход в случае ядерной угрозы, передает РИА Новости.