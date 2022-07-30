Посольство Азербайджана в Украине обратилось к гражданам Азербайджана.

Как передает Mival.az со ссылкой на АПА, связи со сложившимися условиями безопасности в Украине посольство рекомендует проживающим и временно находящимся в стране гражданам Азербайджана учесть нижеследующее:

— отказаться от поездок, где продолжаются военные действия, а также регионы, подвергающиеся интенсивным воздушным атакам;

— подальше держаться от воинских частей и предприятий оборонной промышленности, в том числе, других военных объектов, которые могут быть потенциальными целями;

— находясь в поездке по стране, быть внимательными, тшательно выбирать маршрут, по возможности больше быть уверенным в безопасности;

— не посещать без надобности общественные места с большим скоплением людей;

— иметь при себе документ, подтверждающий личность, учитывая, что в стране работают контрольные пункты;

— соблюдать комендантский час и другие меры безопасности полномочных органов;

— держать готовыми достоверные документы о поездке (просьба к гражданам, не имеющим достоверных документов, связаться с посольством для приведения их в порядок);

— знать местонахождение убежищ, близко расположенных к местам проживания, переждать во время воздушной тревоги, в случае невозможности укрываться в нижних этажах зданий, подальше держаться от окон и дверей, следить за официальной информацией о ситуации;

— в случае чрезвычайной ситуации связаться с посольством;

— быть на связи с активистами азербайджанских диаспорских организаций, существующих по месту нахождения;

— гражданам, собирающимся ехать в Украину, отложить поездку до улучшения ситуации безопасности.

Контактные средства посольства:

Телефоны: 044 484 69 40, 073 505 00 00, 099 408 99 43

Электронный адрес: [email protected]

Адрес: Киев, ул. Глыбочицка,24

https://www.facebook.com/AzEmbUkraine

Приемные часы консульского отдела:

Прием обращений– 10:00-13:00

Выдача готовых документов: 15:00-17:00

Прием граждан по субботам, воскресеньям и официальным нерабочим дням будет проводиться в случаях, когда требуются безотлагательные меры, и по преждевременной записи.