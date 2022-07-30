Посольство Азербайджана в Украине обратилось к гражданам Азербайджана.
Как передает Mival.az со ссылкой на АПА, связи со сложившимися условиями безопасности в Украине посольство рекомендует проживающим и временно находящимся в стране гражданам Азербайджана учесть нижеследующее:
— отказаться от поездок, где продолжаются военные действия, а также регионы, подвергающиеся интенсивным воздушным атакам;
— подальше держаться от воинских частей и предприятий оборонной промышленности, в том числе, других военных объектов, которые могут быть потенциальными целями;
— находясь в поездке по стране, быть внимательными, тшательно выбирать маршрут, по возможности больше быть уверенным в безопасности;
— не посещать без надобности общественные места с большим скоплением людей;
— иметь при себе документ, подтверждающий личность, учитывая, что в стране работают контрольные пункты;
— соблюдать комендантский час и другие меры безопасности полномочных органов;
— держать готовыми достоверные документы о поездке (просьба к гражданам, не имеющим достоверных документов, связаться с посольством для приведения их в порядок);
— знать местонахождение убежищ, близко расположенных к местам проживания, переждать во время воздушной тревоги, в случае невозможности укрываться в нижних этажах зданий, подальше держаться от окон и дверей, следить за официальной информацией о ситуации;
— в случае чрезвычайной ситуации связаться с посольством;
— быть на связи с активистами азербайджанских диаспорских организаций, существующих по месту нахождения;
— гражданам, собирающимся ехать в Украину, отложить поездку до улучшения ситуации безопасности.
Контактные средства посольства:
Телефоны: 044 484 69 40, 073 505 00 00, 099 408 99 43
Электронный адрес: [email protected]
Адрес: Киев, ул. Глыбочицка,24
https://www.facebook.com/AzEmbUkraine
Приемные часы консульского отдела:
Прием обращений– 10:00-13:00
Выдача готовых документов: 15:00-17:00
Прием граждан по субботам, воскресеньям и официальным нерабочим дням будет проводиться в случаях, когда требуются безотлагательные меры, и по преждевременной записи.
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