В Ереване проходит шествие армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Колонная демонстрантов проходит по центральным улицам армянской столицы, протестующие направляются по проспекту Саят-Новы и улице Туманяна,

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На площади Франции в Ереване 29 июля проходит акция Движения сопротивления.

Напомним, что Движение сопротивления проводит регулярные акции, шествия и митинги с требованием отставки действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна с апреля текущего года. Акции проходят как в столице страны, так и в различных регионах.