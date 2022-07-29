Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может посетить Тайвань уже в ближайшие дни, об этом заявил колумнист американского издания the Washington Post Джош Рогин 29 июля на свое странице в Twitter.

«Дипломатические источники сообщают мне, что визит спикера Пелоси на Тайвань ожидается на следующей неделе в начале ее азиатского турне», — отметил он.

«В офисе Пелоси говорят, что поездка возможна, но не подтверждена», — добавил Рогин.

Напомним, представители Народно-освободительной армии Китая заявили по поводу возможного визита спикера палаты представителей Пелоси на остров, что примут решительные меры для пресечения внешнего вмешательства.