Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури подтвердил, что погибли все восемь человек, находившиеся на борту вертолета.

«К сожалению, погибли восемь человек», — сказал Гомелаури, который прибыл на место аварии.

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В вертолете, потерпевшем крушение в Грузии, было 8 человек. Эту информацию приводит МВД Грузии.

Из них 4 были членами экипажа, 2 – спасателями и 2 – врачами.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

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В районе грузинского курорта Гудаури разбился вертолет пограничной службы республики. Об этом сообщил «Интерфакс».

Как сообщили в МВД Грузии, вертолет потерял управление и упал на землю во время операции по спасению потерпевших аварию дельтапланеристов. «На борту вертолета, кроме членов экипажа, находились спасатели и медики», — говорится в сообщении.



