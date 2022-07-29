Определенный консенсус сложился в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) относительно присоединения к ней Беларуси в качестве полноправного члена.

Об этом заявил в пятницу журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) государств — членов ШОС, передает ТАСС.

«По Беларуси, подчеркну, есть консенсус о том, чтобы начать ее присоединение [к ШОС] в качестве полноправного члена», — указал глава российского дипведомства, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах Минска в получении статуса полноправного члена ШОС.

Лавров напомнил, что в прошлом году «официально кандидатский статус» в ШОС получил Иран и уже начат процесс его полноправного присоединения. «Соответствующие документы будут дополнительно приняты [на саммите ШОС] в Самарканде, — отметил он. — Есть еще целый ряд претендентов на статус наблюдателя, на статус партнеров по диалогу. Целый ряд арабских стран проявляют такой интерес, Армения, Азербайджан, ряд азиатских стран. До саммита будут продолжены консультации на уровне внешнеполитических ведомств. Я убежден, что мы сможем соответствующие рекомендации доложить главам государств».