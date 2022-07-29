Армяне вновь забились в истерических конвульсиях и подняли хай, на этот раз из-за действий председателя Генассамблеи ООН Абдуллы Шахида. Представьте только, что этот мальдивский дипломат удалил свой пост о «геноциде армян».

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) пристыдил председателя Абдуллу Шахида, написав в твите ANCA: «Позор вам, генсек 76-й ГА ООН за то, что вы удалили публикацию о посещении мемориального комплекса Цицернакаберд».

Дело в том, что ранее А.Шахид посетил «Цицернакаберд», а после опубликовал твит о том, что почтил память жертв «геноцида армян». В своем посте он выразил благодарность руководству музея-института «геноцида армян» за организацию экскурсии.

Но вскоре, после протеста МИД Турции и исторического просвещения, Абдулла Шахид понял, что проявил невежество и удалил свою публикацию.

То есть, сначала хаи, одержимые идеей-фикс – «геноцидом армян», обрадовались успешному продвижению политики обмана и ввода в заблуждение, раскатав губу на предстоящую лояльность председателя Генассамблеи ООН и все вытекающие из этого последствия. Но как видно, радость их была недолгой, провалилась очередная попытка протолкнуть идею «геноцида». Армяне надули от обиды губы и теперь, вероятно, вынашивают план мести…

Отметим, что впервые проблема исторического признания армяно-турецкого конфликта 1915 года как «геноцид армян», совершенный со стороны турецкого правительства, была поднята Арменией в начале 1990 года. Свою активную фазу она приобрела после 1994 года, в период оккупации армянами 20% территории Азербайджана.

То есть, путем реанимации исторических конфликтов армянские лидеры пытались стимулировать армянский националистический терроризм в качестве акции возмездия туркам и азербайджанцам за события 1915 года, и таким путем добиться «восстановления исторической справедливости».

Ясное дело, что армяне усиленно, всеми неправдами стараются наложить на Турцию ответственность за «геноцид армян» для того, чтобы получить дивиденды и привилегии «многострадального народа», а также добиться принятия мер, направленных на ликвидацию последствий этого «преступления» на основе норм международного права. Лавры евреев, добившихся признания Холокоста и чувства коллективной вины в Германии, никак не дают им покоя.

Думается, что на этом наши соседи не остановятся, курс, направленный на фальсификацию истории, продолжается. Более того, армянские националисты в угоду своих интересов, нагло предлагают пересмотреть фундаментальные принципы международного права. Представьте, что они пытаются исследовать вопрос о придании обратной силы Конвенции «О предупреждении преступления геноцида и наказания за него» от 9 декабря 1948 года.

Однако требование армян о признании геноцида не имеет никаких правовых оснований, так как указанная Конвенция «О предупреждении преступления геноцида и наказания за него» вступила в силу в 1951 году. В силу существующего принципа nullum crimene sine lege – нет преступления без указания на то в законе.

Согласно статье XIII Конвенции, ответственности подлежат лица только за те действия, которые были совершены уже после вступления в силу Конвенции, то есть после 1951 года. Попытки квалифицировать события 1915 года как геноцид неправомерны, поскольку они имели место задолго до принятия Конвенции и появления в международном праве самого понятия «геноцид».

Раз уж на то пошло, то нелишним будет освежить армянам память и напомнить про вопиющий Ходжалинский геноцид азербайджанцев. В феврале 1992 года армяне жестоко расправились с населением города Ходжалы. Вписанная в историю Азербайджана как Ходжалинский геноцид, эта кровавая трагедия завершилась уничтожением и пленением азербайджанцев. Город Ходжалы был стерт с лица земли. Результатом авантюристского движения, начатого армянами-сепаратистами в Нагорном Карабахе, явился факт изгнания более одного миллиона этнических азербайджанцев из родных земель.

Ходжалинскому геноциду предшествовал геноцид, совершенный со стороны армянских захватчиков в 1905-1907 годах, а затем геноцид мирных граждан Азербайджана, совершенный армянами под знаменем большевиков в марте 1918 года. Геноцид азербайджанцев с особой жестокостью осуществлялся в Бакинском, Шемахинском, Губинском уездах, Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Лянкяране и в других регионах Азербайджана.

На этих территориях было совершенно массовое убийство мирных жителей, были сожжены села, разрушены, уничтожены памятники национальной культуры. Причем побудительным мотивом резни азербайджанцев 1918 году, Ходжалинского геноцида в 1992 году армянами была объявлена «месть азербайджанцам-туркам» за кровь предков армян, погибших в Турции в 1915 году.

Трудно представить прочной и стабильной систему мировой безопасности, если исходя из чьих-либо политических интересов, тот или иной исторический конфликт парламентариями разных стран будет рассматриваться, как геноцид одного народа над другим.

Рамелла Ибрагимхалилова