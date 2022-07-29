Рассмотрен протест, поданный на решение Бакинского суда по тяжким преступлениям в отношении бывших сотрудников Главного таможенного управления Баку, которые были условно осуждены и оправданы.

В Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Рамина Гарагурбанлы приговор суда первой инстанции был изменен в связи с возобновлением расследования дела. Согласно приговору, условно осужденные Рафаэль Азизов, Эмин Халилов, Азер Бахшиев были приговорены к 3 годам лишения свободы, а Джейхун Шабанов — к 2 годам, информирует АПА.

Орхан Зохрабов, Садык Искендеров и Мирага Агаев, оправданные Бакинским судом по тяжким преступлениям, получили условные сроки.

Срок заключения Эльмара Мирзаева был увеличен на 3 месяца- до 5 лет 3 месяца.