Шесть американских истребителей F-22 Raptor были переброшены в Польшу в рамках миссии НАТО «воздушного прикрытия», передает Defence24.pl. со ссылкой на командование ВВС США в Европе и Африке.

«Новейшие истребители ВВС, F-22 Raptor, приземлились на базе RAF Lakenheath в Англии на пути к 32-й тактической авиабазе в Ласке, Польша, для поддержки миссии НАТО по воздушной защите в Европе», — говорится в сообщении.

Данная миссия объединяет подразделения противовоздушной и противоракетной обороны союзников под командованием НАТО и направлена ​​на создание «почти бесперебойного щита от Балтийского до Черного моря». Это одно из последствий недавнего саммита НАТО в Мадриде.

Самолеты будут размещены на авиабазе в Ласке. Это впервые в истории истребители F-22 переданы под командование НАТО для защиты воздушного пространства на европейских территориях.

Отправленные самолеты принадлежат к 90-й истребительной эскадрилье, базирующейся на базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

F-22 Raptor считается первым самолетом пятого поколения в американской авиации. Он способен выполнять миссии «воздух-воздух» и «воздух-земля».