Российский певец Филипп Киркоров хотел посетить Молдову, однако на границе он узнал о запрете на въезд, сообщает издание Deschide.MD.

По словам артиста, он прибыл в аэропорт Кишинева чартерным рейсов вечером 28 июля. Обнаружилось, что в отношении Киркорова действует запрет на посещение Молдовы.

Из-за ограничений Кирокрову пришлось провести ночь в ВИП-зале воздушной гавани.

В пограничной полиции заявили, что в отношении ряд иностранных граждан действует соответствующее решение и им запрещено приехать в республику.

«Действуя согласно установленным протоколам, молдавской пограничной полицией было установлено, что условия разрешения на пересечение государственной границы Филиппом Киркоровым не были соблюдены», — уточнили в ведомстве.