Семь человек, в основном фермеры, были убиты молнией в деревне на севере индийского штата Уттар-Прадеш, сообщила полиция, в результате чего число погибших от молнии в штате на этой неделе достигло 49 человек, передает AP.

Фермеры прятались под деревьями во время проливного муссонного дождя, когда в них ударила молния, они погибли мгновенно.

По словам официального представителя правительства штата Шишира Сингха, большое число погибших побудило правительство издать новые рекомендации о том, как люди могут защитить себя во время грозы.