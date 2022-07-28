Американские генетики узнали, как эволюционировал герпес, восстановив геном нескольких видов этого древнего вируса. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на официальном сайте Кембриджского университета.

В рамках эксперимента исследователям пришлось изучить три тысячи образцов зубов древних людей из разных регионов Евразии, живших в промежутке между III и XVII веками нашей эры. В результате им удалось извлечь из останков древнего человека, который жил около 1500–1700 лет назад в окрестностях села Неволино в Пермском крае, фрагменты генома вируса HSV-1.

При изучении этих фрагментов было обнаружено, что все существующие разновидности вируса герпеса связаны с одним древним штаммом, который появился 4,7–5,7 тысячи лет назад. По словам учёных, патоген быстро вытеснил другие варианты вируса.

В институте выдвинули гипотезу, что это связано с тем, что в то время среди людей начал активно распространяться обычай целоваться. Однако эту теорию ещё предстоит проверить в ходе последующих раскопок и изучения останков древних людей, уточнили эксперты.