В I-ом полугодии 2022 года среднемесячный размер пенсии в Азербайджане вырос на 11% — до 364 манат, сообщили министерстве труда и социальной защиты населения страны.

«В январе-июне среднемесячный размер пенсии, увеличившись на 11%, составил 364 маната, в том числе среднемесячный размер пенсии по возрасту, увеличившись на 10,2%, достиг 395 манатов», — говорится в информации ведомства.

В министерстве отметили, что государственным фондом социальной защиты при минтруда и соцзащиты населения в первом полугодии была обеспечена своевременная выплата ежемесячных социальных выплат, в том числе пенсий, на основании соответствующего графика.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выплаты по пенсионному обеспечению выросли на 104 млн манатов – до 2 млрд 443 млн манатов.