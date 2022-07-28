На территории Хызинского района обнаружены боеприпасы, сообщили в МЧС.

Согласно сообщению, на горячую линию «112» министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета на территории села Агдере Хызинского района. На основании полученной информации на место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС. После того, как люди, находящиеся на территории вместе с сотрудниками правоохранительных органов, отошли на безопасное расстояние, пиротехниками при осмотре места происшествия были обнаружены 1 снаряд «Град» 9м22с без боеголовки, 1 авиабомба ТАБ-50, пригодная для боевого применения.

На место происшествия также были привлечены сотрудники войск гражданской обороны МЧС и Агентства по разминированию территории Азербайджанской Республики.

Снаряды были изъяты и утилизированы специалистами.

В ходе дополнительного обыска на месте происшествия и прилегающей к нему территории не было обнаружено никаких других опасных или подозрительных предметов