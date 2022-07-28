Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Низаминского района города Баку.

Cогласно распоряжению, с целью продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Низаминского района города Баку, из госбюджета Азербайджана на 2022 год Государственному агентству автомобильных дорог выделено 3 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в распоряжении, Кабинету Министров — решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.