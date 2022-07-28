Российская Федерация потеряла убитыми или ранеными в войне против Украины более 75 000 человек.

Об этом сообщила CNN конгрессвумен Элисса Слоткин из комитета по обороне.

«Нас проинформировали, что более 75 000 русских либо убиты, либо ранены», — сказала она.

Также конгрессвумен сообщила, что отправку в Украину дальнобойных ракет ATACMS для HIMARS (бьют на 300 километров) поддерживают и демократы, и республиканцы. Отметим, что в Белом доме придерживаются другого мнения и не готовы передавать Киеву такие дальнобойные HIMARS.